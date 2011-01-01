2016中国电商消费表现如何？京东发布的这个报告会告诉你全部答案

近日，京东联合21世纪经济研究院重磅发布《2016中国电商消费行为报告》，基于京东大数据，对2016年电商消费趋势、用户画像、购买行为、支付行为、品牌偏好等维度进行分析。

CNET科技资讯网 1月18日 北京消息（文/齐丰润）： 去年一年你在网上买了多少东西？你又在网上花了多少钱？像你这样的互联网消费者多不多？如果你想弄明白这些问题，那么京东发布的这一份报告或许你应该关注一下。

近日，京东联合21世纪经济研究院重磅发布《2016中国电商消费行为报告》，基于京东大数据，对2016年电商消费趋势、用户画像、购买行为、支付行为、品牌偏好等维度进行分析，展示了消费升级、关注品质、理性健康、农村崛起等消费新动向。

报告显示，2016 年，我国电子商务交易市场规模稳居全球第一，预计电子商务交易额超过20万亿元，占社会消费品零售总额的比重超过10%。

从电商消费人群来看，26-35岁的80后年龄段用户占比很高，是线上销售的主要购买者。白领与一般职员群体占比最高，是互联网消费的主要群体；学生和教师群体的购买用户也相当庞大，占据全平台近1/3。

在消费行为上，对品质的进一步追求，被认为是电商消费模式成熟的另一大体现。报告指出，从消费心理分析，理性用户数较2015年有显著上升，用户消费观念正走向理性。嵌入场景中的移动购物，或许会成为潮流。

从全国范围看，消费人数前五名的省市为广东、江苏、浙江、北京、山东，网购消费用户数与地区经济发展水平呈正比。

在一线城市，已经形成了较为成熟的电商消费观念和模式，在消费结构特征、品类选择上显示出多元化、全品类的特征。二三线城市互联网消费市场与一线城市的差距正在缩小，有望诞生更多未来的新一线消费城市。三线以下的中小城市和乡镇在部分品类上如家电、通讯产品等大宗物件上，其消费实力直逼一线城市。

值得注意的是，大城市的人口老龄化和压力日增的快节奏生活，将会催生一些新的消费业态；个性化小众品牌在一线城市会有越来越有市场。

从京东消费者的首次购买数据来看，所有省份中，男装和女装均占据了首次购买的前两名。值得一提的是，浙江首次购买物品为男、女装用户比例合计超过60%，为全国新用户中最青睐服装的。

京东大数据显示，电器类与通讯类品牌快速崛起，手机通讯设备、家用电器等销售前十的品牌中，国产品牌保持绝对的市场占有率和销售增速，其它如母婴产品、化妆品等，则多被进口品牌垄断。

总体来看，移动端订单量占所有电商消费的近八成，在购买方式上处于主导地位。从一线到六线城市，消费者无一例外，大多使用移动端购买商品。其中，贵州的移动端消费占比接近九成，领跑全国。前七名贵州、宁夏、青海、西藏、甘肃、新疆、陕西均为西部城市，移动端占比均在85%以上。

报告显示，中国将长期保持全球电商龙头地位，未来仍是全球电商消费最大的市场。