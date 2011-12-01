手机进水放米缸？P2i说用了他们的技术，淋雨、进水都是小事

摘要：在纳米防水技术企业P2i看来，当今社会，越来越多消费者的手机被水、油或其他液体损坏，而他们的系列产品却可以帮助各个手机制造厂商降低其防水性能的制造成本。

ZD至顶网 1月17日 北京消息（文/齐丰润）： 相信很多人都碰到过这种请况，在不小心或者无可避免的情况下手机进水了，当时擦干后手机仍然可以正常使用，但过了一段时间，手机突然开不开机无法使用了，然而你用尽了各种方法也无力回天，只得看着心爱的手机体会心痛的感觉。

其实这样的事情是当下普遍发生的状况，在纳米防水技术企业P2i看来，当今社会，越来越多消费者的手机被水、油或其他液体损坏，而他们的系列产品却可以帮助各个手机制造厂商降低其防水性能的制造成本。

据IDC数据显示，目前，市场上只有不到10%的智能手机具备防水性能，每年由于液体侵入而造城的损失则高达967亿美元。同时，在所有送修的设备之中，液体侵入是继碎屏之后的第二大损坏原因，占比高达35%。据估计，2015年约有3.28亿部智能手机因为液体侵入而受损。

因此，手机的防水性能也已经成为了继手机配置、性能、摄像等等因素后的又一大购买参考标准，而各大厂商也开始着力提升其产品防御事故的弹性以实现差异化优势。

P2i首席运营官兼亚洲区总裁黄茂原表示，“防水保护已成为高端智能手机的预期性能，我们预计，将来会有更多电子设备以更经济的价格加入防水性能。纳米镀层技术可降低液体侵入对设备的损害，其成本相较整机价格来说微乎其微。”

据黄茂源介绍，目前，P2i已经与众多知名厂商达成合作，为他们提供全方位的纳米镀膜防水解决方案。这其中包括华为、摩托罗拉、联想、缤特力、三星、瑞声达等等知名厂商。

目前，P2i公司的创新防水镀层技术已经为超过1.75亿台智能手机提供保护，为智能手机用户提供了保护。

据介绍，P2i公司提供的纳米镀膜技术可以在手机的表面及机器内部的原件上镀上一层纳米级的柔性防护膜，不仅可以减少液体从外部的侵入，同时就算有液体侵入，内部的镀膜也能防止液体对手机原件的二次伤害，已解决刚进水还能正常使用，但一段时间后内部液体侵蚀手机造成报废的问题

据黄茂源介绍，现在，手机制造商愈来愈重视终端用户对移动设备的用户体验，他们采用高级材料并将防水技术融入时尚设计之中，以满足客户需求、提高品牌忠诚度和客户满意度。

而就目前来说，智能手机防水主要有两种做法：一，物理密封。密封件和密封垫可形成物理屏障，防止液体进入；二，利用纳米镀层技术。斥水纳米镀层可防止液体进入或侵蚀，减少液体与手机内外部易损组件的接触。而与机械物理密封相比，纳米防水镀层足以满足日常的防水需求，且价格更低、更有效。

黄茂源表示：“对制造商而言，纳米镀层是一种价格低廉的解决方案，可提供超值的投资回报。如果企业想提高销售业绩同时保持客户粘性，最佳办法就是采用纳米镀层技术。 ”