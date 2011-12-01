高德地图披露2016全年成绩 推出两款春运产品

摘要：高德地图今天在北京对外披露了2016年全年产品成绩，同时发布《2017年春节出行预测报告》，并针对2017年春运推出“安全地图”及“春运路况先知系统”。

ZD至顶网 1月16日 北京消息（文/周雅）：高德地图今天在北京对外披露了2016年全年产品成绩，同时发布《2017年春节出行预测报告》，并针对2017年春运推出“安全地图”及“春运路况先知系统”。

根据高德地图此次发布的用户及产品数据，2016年，高德地图为用户累计导航规划超过580亿次，累计驾车导航总里程超4537亿公里，全年日活跃用户增长达123%。

数据还显示，高德开放平台为全国超过30万款应用提供位置和导航等服务，月智能设备覆盖数超过9亿；高德汽车在16年全年发布AMAP AUTO（高德地图车机版）公众版本11个，为车企合作伙伴提供适配版本500多个；高德交通与武汉、深圳、南京、佛山等全国近100省市交警达成战略合作，实现交通数据信息共享。

此次发布的《2017年春节出行预测报告》是高德地图第七次在公安部交管局的指导下，与全国近50家公安交通管理部门联合发布的出行指南，覆盖全国18个省（直辖市）及30个城市。

而“春运路况先知系统”基于高德地图交通出行大数据，为用户呈现春运26天全周期的全国高速以及42个全国主要城市的拥堵预测，包括春运拥堵趋势，易拥堵路段预测和易堵时段的预测。

随着春运将近，该系统还能够依据实时监测的实际拥堵情况动态修正未来拥堵趋势。这是高德地图首次尝试的应用。

高德地图副总裁董振宁表示，“春运路况先知系统”是全国首个针对节日高速拥堵以及城市道路拥堵的预测系统，其数据来自于交通行业浮动车(出租车、物流车等)和高德地图超过7亿用户的出行数据、以及第三方合作伙伴数据的结合，其中包含了83%公众数据和17%行业数据。

该系统向用户开放，用户登录report.amap.com/predict.do，可选择查看1月17日至2月12日任意日期全国高速及包括北上广深等42座城市在内的道路拥堵情况。

高德地图副总裁陈永海表示，“作为地图行业从业者，我们深知‘数据准确即安全’，‘操作简单即安全’。所以针对即将到来的春运，我们推出的安全地图也坚持了准确而简单的产品理念。”



高德“安全地图”指的是高德结合历史数据及实时动态数据预测路况。通过历史交通大数据，高德地图能够预测出春运期间最繁忙及事故高发道路；通过实时动态大数据，高德地图能快速发现道路变化，提前获取春运重点线路的数据。

“安全地图”长途规划算法

此外，安全地图还对春运期间的路线规划算法进行了优化，不仅将冬季天气对路况的影响因素纳入算法，还结合了长途导航情景以及拥堵预测。

“安全地图”的亮点在于，立体地图和语音报平安功能。

所谓立体地图，是为了减少司机误判和指引不清的情况，视觉上将导航界面升级为立体的。

立体地图

所谓语音报平安功能，是为了减少偏航情况，优化了导航播报细节，导航过程中的转弯、并线等提醒都更加及时，用户还能在导航过程中将实时位置分享给亲友，亲友可以直接通过高德地图回复消息。

语音“报平安”功能