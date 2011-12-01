乐视引入168亿战投补齐资金短板 迎来二股东

摘要：今晚8点，乐视网公告称已获得168亿元战略投资，其中融创中国向乐视投资150亿元，乐然投资和华夏人寿合计向乐视投资18亿元，总计约168亿元。

ZD至顶网 1月13日 北京消息：今晚8点，乐视网公告称已获得168亿元战略投资，其中融创中国向乐视投资150亿元，乐然投资和华夏人寿合计向乐视投资18亿元，总计约168亿元。

在这次交易中，上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元，投资方将在5个工作日内支付总交易价款中的60.41亿元。据悉，15日双方将在北京举行合作发布会，乐视网也将于下周一复牌。

本次战略投资乐视的终极意义在于，市场极度关心的乐视资金链问题将一次性被破解。融创中国的出手，将让乐视的上市公司和整个乐视生态体系均得到充足资金灌溉。

一位是在互联网科技行业屡创颠覆奇迹的贾跃亭，一位是叱咤房地房行业几度沉浮的孙宏斌，乐视和融创牵手的背后是在两位商界巨擘的亲密合作，这正是基于乐视生态坚定的信念以及对于未来超于常人的前瞻目光。

众所周知，前阵子的乐视可以说是“万事俱备、只欠资金”，乐视的生态经济理论、生态战略、商业模式，产品力、品牌力、研发力、销售力，以及最终形成生态力，已经构建起“平台+内容+硬件+软件+应用”的互联网视频生态系统，打入中国市场和美国市场。特别是近期乐视战略伙伴FF 在美国发布了首款量产车FF 91，又引起一波浪潮。

同样，对于融创中国来说，布局乐视无疑将助其成为一个集地产、娱乐、传媒、影视、智能终端于一身的大型商业帝国。通过入局乐视，它不仅将拿到进入互联网领域的入场券，同时将为其未来五年寻找到新的增长点。

融创中国150亿布局 乐视网迎真正意义二股东

由于涉及主体之多，交易金额庞大，让这次战投显得颇为复杂，据了解，真正具有核心价值的信息大概有五层，以下将作详细的拆解。

1.首先是贾跃亭将与融创中国旗下嘉睿汇鑫之间进行股权交易，具体形式为贾跃亭将其所持有的乐视网1.7亿股权，以60.41亿元（每股35.39元）价格转让给嘉睿汇鑫，据了解，贾跃亭转让的股份占上市公司总股本8.61%。嘉睿汇鑫成为乐视网第二大股东。

2. 乐视致新迎来了全新的融资。

首先，前一轮融资，引入乐然投资和华夏人寿保险两名投资者，其中乐然投资和华夏人寿分别以14.3和4亿元认购乐视致新1263和353万元新增注册资本金。

其次，嘉睿汇鑫将战略投资乐视致新，分为受让老股和认购新增注册资本两部分。

老股部分：嘉睿汇鑫将受让鑫乐资产、乐视网手中乐视致新的的注册资本金分别为4417、2923万元，价格约为26.48亿和 23.02亿元；其中鑫乐资产将使用该笔资金通过平价交易或其他合理方式获得乐视控股所持有乐视致新相应比例股权，继续用于员工持股。

新股部分：嘉睿汇鑫以30亿元人民币对乐视致新进行增资。交易完成后，乐视网持有乐视致新40.31%的股权，仍为控股股东，嘉睿汇鑫持有乐视致新33.50%的股权，成为乐视致新第二大股东。

3.投资主体还包括乐视控股所持有的乐视影业股份。具体方案为嘉睿汇鑫受让乐视控股所持有的乐视影业1.26亿元注册资本，占乐视影业总注册资本15%，价格约10.5亿元。同时乐视网将继续推进收购乐视影业的重大资产重组事项。

4. 融创中国或将为乐视提供源源不断的资金，未来作为公司第二大股东，融创中国强大的资金实力将为公司的持续发展提供有力保障。

同时双方建立长期战略合作关系，在业务合作、股权合作、资本市场合作等领域开展全方位合作，业务合作包括但不限于在智能硬件、互联网+房地产、汽车生态小镇及影视主题乐园等互联网生态小镇、智能家居和智能社区等领域。

此外融创中国还拥有乐视的优先投资权，也就是若乐视方以债转股等形式处置股权，增加注册资本或发行新股，嘉睿汇鑫有优先认购的权利。

5.本次战略投资者入股后，乐视还将通过董事会新增投资决策委员会、管理委员会、增加战略投资者的董事会提名权、设置专职总裁或COO等方式进一步完善上市公司的法人治理结构。

挣脱资金藩篱+战略领先

近年乐视已经通过战略、组织、产品的创新，完成了乐视生态系统的搭建，在A股，乐视网在创业板成绩亮眼。

乐视生态全球化业务迅速推进，并在美国市场取得战略突破，例如FF91给予了电动汽车全新的视野和境界。据了解，FF 91以0-60英里/小时加速2.39秒、续航里程超过700公里，成为动力性能最强的量产电动车，它的出现可以说颠覆了人们对汽车这一产品的传统认知。

市场评价，FF 91的出现意味着中国高科技再也不是依赖本土市场，依靠模仿和追随美国的旧有路径和模式，它完全可以超越中国市场，直接挑战全球科技最前沿。

万事俱备，只欠“资金”，近期贾跃亭在接受腾讯财经采访时曾经表示，打算计划系统性地、一次性地解决掉乐视资金困境的局面。

同为山西老乡孙宏斌所带领的融创中国无疑就是具有这种实力的白武士。数据显示，2016年6月30日，资产总额1545.72亿元；2016年10月底，销售金额达1080.3亿元，位列全国房企第七位，成为全国最具发展潜力的房地产TOP10企业。

168亿资金的注入，意味着困扰乐视的最后一个藩篱——资金问题已解决，而已经在生态经济理论、生态战略、商业模式，产品力、品牌力、研发力、销售力，以及最终形成生态力形成颠覆力的乐视，无疑将借助这次机会实现在中美市场的腾飞。

迎超强产业资源 乐视实现全生态盈利全面提速

此次战投还告诉我们了另一个事实，即融创中国的到来惠及的不仅仅是乐视网，包括乐视控股、乐视致新都将受益。

对上市公司而言，目前乐视网业务包括乐视云、乐视视频、乐视大屏生态。在乐视云上，目前乐视云已经迎来第二轮的融资，并且其节点布局全球；乐视视频，有了这些资金的支持，其将加大内容端的制作和建设。

在智能硬件方面，未来双方将对房地产行业的用户数据进行大数据分析，推出更贴近用户需求的智能硬件产品，同时有了资金的支持，乐视大屏生态实现盈利将全面提速。据了解，目前乐视大屏生态已经具备超强的盈利能力，此前乐视宣布，大屏生态已达千万级用户，未来在2017-2019年乐视超级电视将实现四个核心目标，非硬件大屏生态运营收入三年累计超200亿元；乐视大屏还开发了游戏和大屏购物等创新业务，乐视大屏即将成为乐视网旗下下一个资金奶牛。

也就是说，融创中国的出现将给乐视带来大量的产业资源，这将极力的加大乐视超级电视等产品的销量，从而加大乐视的变现能力，使得乐视全生态全面盈利将被提速。

赢得布局互联网战略性机会

在乐视风波之后，融创中国能够坚定出手，并且规模达到惊人的150亿元，必然是对乐视生态有着充分的信心，当然出手乐视同样将为融创中国插上互联网的翅膀，此前孙宏斌曾经公开表示看不懂互联网，而乐视似乎让这位大佬已经改观。

乐视的出现，将帮助融创中国实现大型投资控股集团的目标。据了解，融创中国出手乐视，涉足影业、致新等公司将加速它在影视、传媒、娱乐以及智能终端上的布局，为它在打造一个集地产、娱乐、传媒、影视、智能终端于一身的商业帝国节省时间成本。

投资乐视之后，融创中国也将以“终端+互联网应用”的智能互联网社区生态服务为核心，推广升级住宅及商业物业，而这共同筹划智能家居生态系统的建设。

有分析师称， 本次乐视和融创中国的合作无疑又将成为资本市场的又一个经典案例，他们之间的合作完全体现了互惠互利双赢原则，为未来双方统一的资源合作创造可能。