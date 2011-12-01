回归理性、资金流入实体经济，新三板2017年或将迎来七变

摘要：挖贝网创始人刘阳认为，新三板生态的核心主体应该是企业和企业家。优质的企业是稀缺资源，真正能让投资人持续赚钱的，也都是优质的高成长型企业。

ZD至顶网 1月13日 北京消息：2016年，新三板市场回归理性，全年融资额1442亿元，比上年增长18.5%。更利好的是，非金融类的企业融资占比从70%增长到90%，更多资金流入实体经济。这些数字的背后有两个现象：一边，创新层、私募做市等一批制度的推出，为新三板制度建设打下基础，培养出一批挂牌企业；另一边，市场定位存在争论性，企业流动较大。

2017年的新三板又将是什么形态？

1月12日下午，2017挖贝新三板企业年会在北京举行。原中国证监会北京证监局副局长姚万义在致辞中表示新三板的三个现状：

第一，中国经济发展进入新常态，新三板的推出是我国重要的战略部署，中小微企业进入新三板是我国战略转轨的一个重要思维；

同时，新三板发展速度之快，是中国资本市场的一个重要事件；

最后，新三板是中小微企业进入资本市场最方便、最快捷、最实惠的融资通道，在密集政策推动的背景下，新三板挂牌公司提高了公司治理水平、提高品牌效益、具备了收购资质，不断放大的机遇让中小企业获得快速成长。

在此基础上，新三板挂牌企业目前突破1万家，特别是在281家企业入选新兴综指、创新层企业的质量看齐创业板大背景下，新三板已经迎来历史新机遇。

挖贝网创始人刘阳认为，新三板生态的核心主体应该是企业和企业家。优质的企业是稀缺资源，真正能让投资人持续赚钱的，也都是优质的高成长型企业。

这些成长型企业大都是创新层企业。大会中发布的《2016挖贝新三板最具成长性报告》显示，创新层企业质量明显高于基础层，TMT、金融、文化等行业成为新三板发展最快的行业。北京、广东和上海在TOP100中，占据半壁江山。

刘阳判断，一个不利因素是，三板市场的马太效应已经开始显现，2016年前1000家企业获得了整个市场83%的融资。2017年不仅挂牌更难和监管的力度增大，不在一个领域前三名的新三板企业，融资和业务也都将更加艰难。

而挖贝致力于成为新三板企业、投资者和服务商的连接器，并以此服务整个新三板生态圈。挖贝网创立于2007年，属于互联网和创投圈企业，2008年挖贝开始接触三板报道，当时总共才31家挂牌企业，刚刚筹划要从中关村推广到其他高科技园区；2015年9月，挖贝开始聚焦在新三板领域，经过一年多发展，成为新三板企业高层、投资者和服务商的主要信息获取渠道之一，是国内新三板金融信息提供商之一；2016年全年，挖贝网共计发布原创文章36139篇，平均每天原创99篇，内容全面覆盖一万家挂牌企业，并对优质企业进行了持续跟踪报道，挖贝新三板研究院于2016年编制了挖贝指数，发布了行业报告7篇，选题报告16篇，榜单类报告136篇。

在刘阳的口中，挖贝是一家旗帜鲜明的支持企业的行业媒体：“我们希望通过这支新三板领域规模最大的内容采编和发行团队，帮助优质新三板企业建立品牌，取得投资。”

会上，开源证券投资银行部董事总经理郑恒国表示2017年新三板将迎来一些变化，主要体现在以下七个方面：

首先是新三板企业挂牌速度放缓，预计2017年挂牌企业规模为13000家至15000家。

第二，挂牌新三板准入门槛升级，企业挂牌会越来遇难。郑恒国表示，目前市场监管不断升级，之前没有什么财务指标要求，挂牌相对容易，但现在有了相应标准，且股转系统在2016年两次提高了标准（第一次在2016年上半年，明确了传统企业亏损了不能挂牌；第二次是从2016年的10月5号发布了这个政策表明，企业两年的平均营业收入要达到行业的平均水平），这一点会让亏损的传统类企业挂牌闲置。而且，预计2017年监管政策不会放松。

三是监管层继续加大市场违法违规行为打击力度。从2016年开始，有二三十家券商因为信息披露方面的问题受到处罚。

第四，私募做市有望在春节后落地。从2015年开始，私募做市就被提上议程，但一直没有下文，直到2015年11月，官方公布了10家私募做市的名单，这从侧面佐证了这个预测的可能性。

第五，摘牌政策落地。目前，摘牌制度正在征求意见稿，摘牌制度的出台对良性市场是有发展的。

第六，预计2017年将有更多的企业采用竞价交易方式来进行IPO。

第七，新三板创新层预计2017年6月将面临一次大清洗，目前市场上的“保层”并不可行。郑恒国建议，创新层企业今后的发展方向还是以并购重组为主。

据悉，2017挖贝新三板企业年会由挖贝网和挖贝新三板研究院联合主办，北京博星证券投资顾问有限公司协办，中国社会科学研究院研究生院指导、中国经济网、网易财经、腾讯财经、和讯、中国财经、金融街、同花顺、东方财富网财经等媒体战略支持。近300多家新三板企业、100家投资机构参与。