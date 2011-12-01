 华为论道边缘计算：将成产业数字化和智能化“管喉”

摘要：而传统做信息化、做管理、做研发、办公自动化、数字化、信息化时，我们提出了云计算概念，云计算支撑数据化和数字化，下一步如果实现数字化和智能化，最大瓶颈就是边缘计算。

ZD至顶网 1月13日 北京消息（文/周雅）：提到边缘计算，CNET已经专门有一篇文章《智能社会工业数字化战鼓起，“边缘计算”正当时》细说了来龙去脉，这里不再赘述。这篇姊妹篇进一步要详谈的，是边缘计算产业联盟（Edge Computing Consortium，简称ECC）背后的“智能联接”——华为。借此机会，我们采访了边缘计算产业联盟副理事长、华为网络研发部总裁刘少伟和边缘计算产业联盟顾问委员会顾问、华为企业网关领域总经理李先银。

边缘计算产业联盟顾问委员会顾问、华为企业网关领域总经理李先银（左）、边缘计算产业联盟副理事长、华为网络研发部总裁刘少伟（右）

“ 数字化和智能化最大瓶颈就是边缘计算 ”

万物互联时代，我们正走向智能社会。经验上，华为已经为电力、智慧城市、能源、交通、照明等客户提供了解决方案，“各个行业都在谈数字化。OT（Operation Technology）会同ICT（Information and Communication Technology）加快融合。”刘少伟说道。

而传统做信息化、做管理、做研发、办公自动化、数字化、信息化时，我们提出了云计算概念，云计算支撑数据化和数字化，下一步如果实现数字化和智能化，最大瓶颈就是边缘计算。

刘少伟之所以有这样的判断，是因为工业上有大量实时的、联网的、数据优化的、安全性的场景需要处理和响应。

就拿优化数据来举例，“我们在边缘制造或者是其他产业聚集大量数据，不是全都输送到云端去，因为数据需要实时甄别，如果每个数据都向云端发送联接，可能是百万千万级别，但传统网络协议还是基于传统TCP/IP网络IT协议，在几千台网络里属于巨型网络，如果到百万千万级不可想象，所以需要边缘计算向云端建立这样的联接。”刘少伟说。

相应的，边缘计算产业联盟首先聚焦的应该是行业应用，尤其是在制造业、能源等行业，至于说智慧家庭等领域，虽然也华为也在做，但是目前联盟的重点不会放在这些方面。华为希望抓住目前最迫切的行业需求，譬如工业数字化、智慧城市里面的数字化等方面。

但也并不是所有的物联网产品都需要边缘计算，“比如说垃圾监控和井盖监控，简单的通信模块加起来就行了”。再比如有一些传感器可以直接接入网关，也可以通过传感器汇聚，但是这种汇聚只是做接口转换，并不做计算相关的东西。

不过边缘计算一定不是孤立的，大多数情况下是需要跟云端互动的。刘少伟以车辆监控为例，因为车辆装了较多摄像头，加上传感器，产生的数据量很大，且行驶中受到网络和基站限制，这就需要在车辆的边缘智能网关或节点做预处理后上传。这只是边缘计算与云计算互动的案例之一。

边缘计算产业联盟顾问委员会顾问、华为企业网关领域总经理李先银进一步解释称，边缘计算是一个体系，可以理解成上面有一个公有云，下面部署了很多私有云，公有云和私有云之间协同来满足客户业务需要，“打个比方，手机是边缘计算，手机APP是云上面下载的应用”。

联盟背后的智能联接

边缘计算的架构可以分为四个层次，除了云端的应用之外，下面一个应用域、数据域、网络域和设备域。华为在里面的定位是智能联接，擅长的是网络域和设备域。

在网络域，对百万级千万级的物联网设备的部署和管理上，华为能提供一个很关键的部件——SND控制器，这样一来，大量的设备安装工作就简单多了，插上设备应用就可以了，远程就把很多事情解决。

同时华为操作系统Huawei LiteOS可以嵌入一些模块，交给开发者可以进一步开发，目前该操作系统已经开放给工业端。

刘少伟还例举了电梯物联网的例子：此前电梯相对简单，产生的数据也少，不需要数据处理，但IT、CT的融合为这个产业带来的新的商机。

目前最先进最复杂的电梯，里面有超过700个传感器，传感器产生的数据如果原封不动传到云端，需要的带宽极大，但这些数据对预知故障和运维又很关键。没有数据，甚至无法知道运维人员有没有例行检查，但是边缘计算加入之后，之前的所有操作痕迹都会被记录下来。

边缘计算未来还能为各行业带来增值服务。以前电梯的广告需要工作人员手工通过存储将内容加载进去，工作效率低，边缘计算未来可能以类似“容器”的东西，把内容通过远程的方式输入进去。

“还有电力、还有交通、照明，市政，还有工业现场，不做边缘计算很多事情办不了，不能全部依赖于云，尤其是很多节点很分散的情况下，无法把IT设施部到那边去，而且带宽化通信很弱，没办法传大量的数据，能源领域更是如此。”刘少伟说。

面对行业数字化转型的挑战，联盟将开放的态度推动协同与创新。刘少伟称边缘计算的价值是CROSS，包括敏捷连接（Connection）、实时业务（Real-time）、数据优化（Data Optimization）、应用智能（Smart）、安全与隐私保护（Secure）五个方面。联盟将从多个层面推动不同行业、不同厂商的互通和互操作。

身为边缘计算产业联盟成员之一，刘少伟把联盟比做发动机的管喉，是产业数字化和智能化的关键推力：“在这个联盟里面，大家可能未来会看到研究机构，甚至商业上的竞争对手厂商，都会加入这个联盟。联盟应该是一个开放的，应该是在不同的层次，都会有不同的主流厂商加入进来，大家一起构筑。这不仅仅是华为的一个联盟，也不仅仅是六家创始成员单位的联盟。”