智能社会“转型”战鼓起，“边缘计算”正当时

摘要：五年之后的无人驾驶汽车，你不会希望云端的数据来踩刹车，最好是汽车的每个零件都具备计算能力，背后还得有架构支撑。

ZD至顶网 1月13日 特别报道（文/周雅）：五年之后的无人驾驶汽车，你不会希望云端的数据来踩刹车，最好是汽车的每个零件都具备计算能力，背后还得有架构支撑。

未来的智能社会，建立在越来越智能的“物”之上，这对于有“数字化转型”意识的制造企业来说，摆在面前的难题，是产品生命周期越来越短、个性化需求越来越高、全生命周期管理和服务化的趋势越来越明显，这些新趋势都需要新技术支撑——一股来自产业界和学术界的合力，提出了“边缘计算”。

边缘计算是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务，专门针对行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。简单说，边缘计算就是在网络边缘侧实现智能互联。

理论上，对于现在趋于融合的OT（Operation Technology运营技术）和ICT（Information and Communication Technology信息技术），边缘计算恰逢其时。实际上，涉及网络联接、数据聚合、芯片、传感、行业应用多个环节的边缘计算产业，绝不是一两家公司就能把所有事情都做了的。

边缘计算产业联盟（Edge Computing Consortium，简称ECC）由此成立。该联盟由华为技术有限公司、中国科学院沈阳自动化研究所、中国信息通信研究院、英特尔公司、ARM和软通动力信息技术（集团）有限公司近期联合发起，首批成员单位共62家，专家委员会47位，涵盖科研院校、工业制造、能源电力等12个领域。

从左至右：软通动力信息技术（集团）有限公司集团执行副总裁方发和、英特尔公司物联网事业部中国区总经理陈伟、华为网络研发部总裁刘少伟、中国科学院沈阳自动化研究所所长于海斌、中国信息通信研究院技术标准研究所总工程师续合元、ARM物联网业务市场经理耿立锋

边缘计算：对症下药

“工业4.0”被被奉为以智能制造为主导的“第四次工业革命”，它的理念源自信息技术与工业技术的融合，数字化转型几乎是所有传统企业正在面对和即将进行的头等大事。

压在国内很多制造企业心中的石头，是他们大都仅达到工业2.0的标准，也就是刚刚完成自动化，从工业2.0的自动化到工业4.0的智能化，中间还隔着工业3.0的信息化。而从工业2.0直接跨越到工业4.0的过程，就是企业数字化转型的过程。

这个过程中，智能制造的设备要联网，企业需要考虑的第一件事就是数据。ITU最新报告显示，到2020年每个人每秒钟创建的数据量是1.7兆；IDC数据统计，到2020年将有超过500亿的终端与设备联网，超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与储存。

“面对这么超量的数据，我们需要考虑究竟采用传统的云计算方式还是另外的方式？”中国信息通信研究院技术标准研究所总工程师续合元提出疑问。“我们原来的想法，是把物联网送到云端，但是相对于现在互联网连接人的数据节点，物联网是它的三个数量级以上的增长。所以完全依靠送到云端垂直连接实际上很难实现，所以我们需要考虑在边缘级做处理。”中国科学院沈阳自动化研究所所长于海斌说。

如果说云计算服务的ICT领域跑的是机动车道，那么工业、OT领域跑的就是人行道，迫切需要一种计算来主导的体系。“OT人经常讲互联互通互操作，都是碎片化问题、异构问题，而边缘计算跑的就是这种百毫秒的实时业务，同时数据交互频率远远高于云端。”于海斌说。

华为网络研发部总裁刘少伟分析，边缘计算存在的必要性，主要体现在实时、优化数据和安全上。“传统的云端计算可以点一个按纽，后面运算完响应给你。在边缘计算很多需要在毫秒之间的实时响应，如果不响应就有问题，这时，实时是非常重要的。如果要实现实时，我们就不能把所有的东西都送到云端去，因为云可能在几千公里之外，这样的运算时间如果用光速算出来是多少，中间如果还有延时抖动更不可控。如果工业园边缘运算停下来了、工业停下来、炼钢炉停下来是无法想象。所以我们是在边缘快速处理而不是云端处理。”

最近因为INTERNET的根节点受攻击，导致美国互联网大面积瘫痪，最后发现原因是黑客掌握了物联网的设备，因为物联网设备一般用的是相对低端的处理器或者是智能部件，在硬件上达不到高安全保障，这种情况下黑客很容易掌握大量的边缘节点进行攻击，甚至是以边缘节点为跳板来介入到云端，后果不堪设想。也正是因为这个原因，乌克兰电网被黑客攻击造成国家大面积停电。

“所以在边缘就要有一层屏障，对简单的节点也好、对传感器也好，对摄像机、电表、智能部件进行防护，在边缘构筑。”刘少伟说。

然而云计算和边缘计算事实上是协同配合的，在一些应用场景中，通过云端做深入分析，在边缘端我们做场景丰富的分析处理，使两者各展所长。

“我最近到波士顿去，我跟朋友到曾经发生爆炸的现场，看到在那里，他们通过前端的智能分析，把对犯罪嫌疑人做了简单分析后的有效数据传送到后端，这是很好的例子用云和端怎么样来合作互补做一件事。”软通动力信息技术（集团）有限公司集团执行副总裁方发和用实例佐证上面的说法。

联盟朝一个方向拧绳

边缘计算产业联盟于2016年4月1日启动，7月19日首次召开筹备会，初步确定联盟定位、愿景、宗旨、章程与组织架构；9月8日，第二次联盟筹备会确定了联盟治理流程和白皮书讨论；11月29日，联盟召开首届理事会议；30日，联盟宣布成立。

联盟设理事会、专家委员会、秘书处，包含四个组：需求与总体组、技术标准组、实验平台组和市场推广与合作组。联盟理事长是：中国科学院沈阳自动化研究所所长于海滨，联盟副理事长是：华为网络研发部总裁刘少伟、英特尔公司物联网事业部中国区总经理陈伟、软通动力集团执行副总裁方发和，专委会主任是中国工程院院士邬贺铨，专委会副主任是：中国工程院院士王天然、中国信息通信研究院院长刘多，专家委员会还包括多位科研院所专家、企业高管等，会员单位包括霍尼韦尔自动化控制（中国）有限公司、沈阳新松机器人自动化股份有限公司等企业。

“未来的边缘侧会是什么样？有的时候也挺难想象的，但是至少，我们本着构建开放的由感知到智能、到边缘计算生态系统这样的目标，以期促进我们国家在物联网、机器、人、人工智能等领域的创新。”于海斌说。

部分巨头公司已经各自开展边缘计算的尝试。比如华为切入了电力、电梯、照明物联网，英特尔早前也通过嵌入式计算进入到工业和物联网领域，ARM也会在云端Mbed Cloud上支持边缘计算。

“全球有1500多万部电梯，但是每天有一部分不能正常工作，利用物联网，它们的效率能够提升50%以上，同时大大降低故障率，带来实际的经济效益和社会效益。”刘少伟还说，尼日利亚电力非常缺，很多地方还在于用油机发电，华为通过电力物联网调度用电，提升了31%的电力生产效率。

“下一步是不是IT和OT的整合，边缘计算是很激动人心的机会。”英特尔公司物联网事业部中国区总经理陈伟认为，垂直第一，平台化操作第二，标准化第三，第四生态链，在这样一个生态系统里面，大家可以利用这些基础技术，保持对整个产业技术的互通性，但是又能控制自己的框架和增加自己的价值最大化。

现在边缘计算涉及到OT，因为OT涉及到各个领域，比如化工、制造、照明、电梯、交通、金融等领域，不同的领域诉求不同，所以联盟首先是聚焦在一些通用的技术研究和突破上。至于未来，刘少伟说：“欢迎不同领域的合作伙伴和成员，把他领域一些专用的东西带进来，一起来做出面向这个专业领域的合适方案。”