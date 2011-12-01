谁是2016年加班最猛的互联网公司？滴滴大数据：京东

摘要：回顾2016年，哪个城市是堵城冠军？哪家公司加班最晚？哪些景点最热门？从出行大数据如何窥探社会生活热点？这份《报告》一一给出了答案。

ZD至顶网 1月13日 北京消息：财新传媒、滴滴出行主办的“知道·2017 大数据智慧城市论坛”昨天在京举行，论坛上，滴滴出行联合第一财经商业数据中心发布了《2016智能出行大数据报告》（以下简称“《报告》”）。《报告》覆盖全国重点城市，基于滴滴（含优步）平台全量数据解读中国城市出行，并通过智能出行情况反映城市交通、居民生活、热点事件及分享出行所带来的意义，具有极高的参考借鉴及深度分析价值。

从上下班白领到高校学生，从创业青年到商务精英，以滴滴为代表的网约车在满足不同群体不同场景出行需求的同时，亦沉淀了海量的大数据。回顾2016年，哪个城市是堵城冠军？哪家公司加班最晚？哪些景点最热门？从出行大数据如何窥探社会生活热点？这份《报告》一一给出了答案。

杭州智能渗透率居榜首 贵阳发展前景可期

作为世界领先的移动出行平台，滴滴出行基于大数据的机器学习技术, 在中国超过400个城市为近4亿用户提供包括出租车、专快车、顺风车、公交、小巴、代驾、试驾、租车、企业级等多种出行服务。

从智能渗透率来看，一二线城市依然整体优势明显，杭州继续位居榜首。珠三角地区总体渗透率较高，在用户渗透率排名前10的城市中占据4席，分别是深圳、广州和东莞、珠海。

在各级城市月人均出行次数上，三四线城市与一二线城市相比仍有较大差距。月人均出行次数排名前五的城市依次是天津、青岛、北京、杭州、宁波。

根据智能渗透率，出行活跃度和便捷程度等综合指标测算的智能出行发展指数，杭州北京广州深圳成都排名前五，一线城市和省会城市明显更高。排名前20的城市中有8个为珠三角和长三角城市。而潜力城市（二、三、四线城市）多为长三角、珠三角和京津冀地区的二线和三线城市，西部城市贵阳排名第7，前景可期。

三四线城市拥堵加剧北京人均每年“堵”掉近9000元

拥堵是大家对交通最直接的感受之一，无论是“影响中国互联网发展30年”的后厂村路，还是“堵点网红”北京大山子路口，堵车总能引起人们的共鸣和吐槽。2016年，一线城市平均车速略有上升，三四线城市平均车速下降明显，从2015年的26.2km/h降至2016年的25.3km/h。这一年中，平均车速增幅较大的前三个城市为大连、常州和青岛，而下降幅度最大的城市为丽江、嘉兴、三亚等。

根据高峰期拥堵延时指数，西安成为2016年堵城冠军，延时指数为1.79。2015年的拥堵冠军重庆今年位列第2位，而去年的亚军青岛2016年治堵效果显著，今年排名第9。受极寒天气、冰雪路面、市政建设等影响，哈尔滨也上榜十大堵城，位列第8位。

北京虽然位列堵城第4名，因为“社会平均工资”较高，而成为因拥堵造成损失最高的城市，北京人每年损失8717元；在全国最堵的西安，人均拥堵成本为6960元，排名全国第3。

互联网行业工作时间长京东下班最晚

在加班“重灾区”的互联网公司中，京东超越去年冠军奇虎360成为今年的“加班之王”，平均下班时间最晚，随后为360和阿里巴巴，看来这一年互联网行业中最拼命的还是电商公司。从年货节、美妆节、母婴节、双11到双12，节假日不够，电商造节来补，购物狂欢的背后也是无数员工加班加点的辛勤努力。在榜单前10名中，新浪、网易老牌门户网站也上榜，而今年的“网红公司”乐视位居第10，加班起来也很拼。

不仅加班多，互联网人群平均工作时间也偏长。相较于金融、传媒以及房地产等行业，互联网人群平均工作时间更长，每天超10小时，尤其是深圳码农，工作几乎占据了其一半的时间。而且码农们生活节奏更为固定，公司与家两点一线偏多。

媒体人异地奔波苦金融从业者“朝七晚五”

《报告》中，有一部分内容对当下关注度较高的传媒业、金融业、教师等几个职业群体做了分析，通过出行连接着生活的方方面面，通勤、餐饮、购物等各种出行场景，出行大数据进一步可以关照现实，看生活的潮起潮落。

《报告》发现“隔行如隔山”，每个行业出行差异较大。传媒人工作随机性较大，处于随时待命状态，出行峰值曲线较为平缓；同时他们的出差相比最为频繁，往返机场火车站及酒店的出行量接近1/5，密集的出差节奏使得他们一般直接从家出发奔赴外地。

金融从业者上班早下班也早，“朝七晚五”是他们的工作特点，同时他们应酬多夜生活也丰富，20%的人下班后直接奔向餐饮娱乐场所，夜晚餐饮订单也超出平均水平40%。同时，他们偏爱高档购物中心，北京的三里屯太古里、上海的国金中心、正大广场都是“金领一族”经常光顾的地方。

对于教师群体来说，二线城市的中小学老师更为辛苦，晚21：00后打车出行占比最高的城市为重庆、西安和成都，备课评职称的压力大概大于一线城市。在高校中，位于孔孟之乡的山东大学老师最辛苦，工作日打车回家平均时间最晚。

购房热、健身热，出行数据发现哪些亮点？

2016年风起云涌，社会热点事件层出不穷，从滴滴出行大数据可以发现哪些热点呢？

2016年春节后全国掀起购房热潮，打车去往房地产交易中心的出行量一年间增长了2.8倍。而在房产调控政策下也出现了离婚买房怪象，3月25日，上海颁布最严房产调控政策“沪九条”，当天打车去往民政局的出行量同比增长120%。

除了购房热潮，2016年文体活动也带动另一波热潮。在“里约奥运会”期间，体育赛事带动全民健身热，去往游泳馆的出行量增长32.2%，较为显著，想必“洪荒少女”带动了不少人学习游泳的热情。在世预赛期间，国足虽然屡战屡败，但球迷痴心不改，“里皮效应”明显，去年11月15日昆明一战中，有30%的球迷从外地远道而来。同为歌坛老炮，张学友和崔健都在2016年召开了演唱会，“歌神”张学友的粉丝以80后为主，“摇滚教父”崔健对70后的号召力大于张学友。

出行数据看城市性格：绵阳最温情大连最小资

《报告》还基于滴滴出行大数据平台的指数测算体系，发布D-Index榜单，从不同维度窥见不同城市的性格特点。

根据滴滴顺风车免单占比，十大最温情城市为绵阳、南宁、金华、昆明、湖州等地，上榜的多为三四线城市。小城故事多，充满喜和乐，顺风车把陌生人连接在一起，共走一程路，惊喜和温情的故事总在路上发生着。

从目的地为健身场馆的数据来看，山西太原城市最爱健身的城市，其次为福州、佛山，一线城市中只有广州上榜；十大最爱读书之城长沙位列榜首，其次为青岛，温州；最休闲也就是去往休闲娱乐场所占比最高的城市为，南宁、太原、大连等；最小资的城市为大连、绍兴和上海，那里的人去往咖啡厅、酒吧、电影院占比最高；《报告》同时显示，天津位列十大海鲜之城冠军，重庆居于十大火锅之城榜首。

网约车弥补公交和出租覆盖不足区域

此外，2016年全年，滴滴平台为全社会创造了1750.9万个灵活就业和收入机会，每天直接为207.2万司机提供日均超过160元的收入。不仅收入增加，根据调研，九成以上网约车司机能灵活安排自己的时间，兼顾工作和生活，并在工作中找到成就感和满足感。

环保方面，2016年，滴滴顺风车和专快车（含拼车）全年直接和间接减少了144.3万吨二氧化碳排放，相当于近91万辆小汽车行驶一年所排放的二氧化碳量，或4811万颗树一年吸收的二氧化碳量。

《报告》指出，智能出行还释放社会化运力，缓解城市高峰期和重大节假日跨城出行难题。在2016年春运期间，滴滴跨城顺风车覆盖了31省，累计有190万人合乘出行，预计在2017年春运期间该数据将增长到840万。同时，网约车还覆盖城市边缘地区，也就是“城市末梢”，在空间上弥补了公交和出租车服务不足的区域，以北京五环外为例，62%的网约车出行起点或终点位于公共交通覆盖不足区域。