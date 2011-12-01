春运难？滴滴顺风车：拼车回家的新技能get了吗

摘要：都说“春运是人类历史上最大的一次迁徙”，盼着回家过年的人这个时候大概有两种心理：开心又焦躁。买不到票的人难，自驾的人更难——2017年道路交通将承载84.6%春运运力，无形中让私家车主压力山大！滴滴顺风车今天给这两种人群支招：“轻春运”策略。

ZD至顶网 1月11日 北京消息（文/周雅）：都说“春运是人类历史上最大的一次迁徙”，盼着回家过年的人这个时候大概有两种心理：开心又焦躁。买不到票的人难，自驾的人更难——2017年道路交通将承载84.6%春运运力，无形中让私家车主压力山大！滴滴顺风车今天给这两种人群支招：“轻春运”策略。

所谓“轻春运”就是为了给春运减负，说白了“春节期间拼车回家也是另一种体验”。滴滴顺风车发起“空座共享计划”，号召全国私家车主春节回家不妨分享出自己的空座，没必要给自己的道路添堵。买票难的人也可以试试拼车回家这一招。

2016年，滴滴跨城顺风车第一次参加春运，春运期间运送乘客190万人次，覆盖31个省。滴滴顺风车事业部总经理黄洁莉现场提出两个“希望”：希望滴滴跨城顺风车将成为春运运力的一个重要组成部分，希望未来十年春节跨城回家的私家车的空座共享率可以达到50%。

为了激励更多车主可以在春节回家时分享座位，滴滴顺风车投入1000万奖励基金，从1月11日至1月27日期间，完成“寻找空座”和“互助团圆”两个任务，即可瓜分1000万奖金。此外，姚晨、张译、王珞丹、陈赫、周冬雨、王子文等明星纷纷支持滴滴顺风车“空座共享计划”，支付宝、360浏览器、智慧高速等企业合作伙伴也积极加入到滴滴顺风车春运服务中。

“共享出行已经逐渐成为一种潮流方式，目前空气污染这么严重、道路这么紧张，不共享会觉得羞于上路，希望大家一起为环境变好尽一点力。”滴滴出行总裁柳青现场谈到，在供需之间的信息对称和出行习惯的背后，是技术和平台在支撑，滴滴想做的不是滴滴+网约车，而是滴滴+交通，提供路面交通解决方案。

跨城出行比市内出行更难

2017年春运期间道路交通承载25.2亿人次出行，铁路3.56亿人次;民航5830万人次;水运4350万人次。道路交通占据春运运力的84.6%，压力最大，也最为分散。

事实上，世界各国城际交通几乎都是公路占比最大。黄洁莉介绍，“跨城出行市场潜力巨大，600公里以下的跨城出行占整体跨城出行市场的80%以上。滴滴跨城顺风车主着重于30至600公里的点对点出行服务。”

数据显示，每天2.76亿私家车市内出行，只有2400万私家车跨城出行，看似跨城出行是一个非常小的市场。但是从公里数来看跨城市场并不小，市内私家车出行市场为每天15.18亿公里，而私家车跨城出行为15.84亿公里。

拼座是一种什么体验？

春运拼座的体验怎么样？现场一位私家车司机南军以自己的经验侃侃而谈。70后南军在法国生活多年，2010年回国后从事教育咨询行业。他的第一次跨城顺风之旅接了位带猫的女乘客。早上7点，他们从上海杨浦区出发，凌晨1点到达目的地北京朝阳区中国传媒大学，全程18小时，共计1261公里。南军说，我非常愿意把自己车的空座分享出来，能力所能及地帮助别人逃脱春运的麻烦，轻松跨城出行。顺路接一单顺风车，感觉也多少能为节能减排做点贡献。南军成为今年春运第一批加入滴滴顺风车“空座分享计划”的私家车主之一。

滴滴顺风车部门为此做了专门的研究，根据长途汽车、普通列车、高铁、顺风车所花费的时间和费用做比较，得出结论：短距离，顺风车拼座费用和时间越划算；距离越长，顺风车拼座费用虽比高铁贵一些，但路上时间更短。比如从广州到东莞67公里，顺风车拼座只需90分钟，66块钱。

短途

长途

为了应对2017年春运，滴滴顺风车在去年的模式上升级到了“拼座”模式，“从过去找一辆车变成找一个座位”，拼座模式让拼成率提升至40%。滴滴顺风车还上线了一键预约往返程功能，让人均预约次数从1.2次提升至1.6 次。此外，通过大数据和智能算法优化，车主和乘客的推荐匹配率提高了30%。

然而对于拼座，大家第一反应或许有些排斥，随之顾虑也会出现。考虑到安全因素，滴滴顺风车做了以下这些事情：

首先，顺风车设立了最严格的跨城准入门槛。除了司机必须完成三证验真（身份证、驾驶证、行驶证）、人脸识别外，参加跨城顺风车的乘客也都需要实名认证和完成人脸识别。

此外，滴滴升级了顺风车平台的信任值体系，信任值是滴滴顺风车为车主乘客建立的安全档案，通过提取数百维特征，使用上亿条用户行为轨迹，每秒10万次计算，实时更新信任值。信任值采取百分制，根据分数进行六级管控，临时取消订单、收到差评、车主危险驾驶等行为都会影响到信任值。例如，滴滴顺风车通过App内置的SDK，监督车主的驾驶行为，如果遇到急刹车、超速、急转弯等行为会影响到车主的信任值分数。

另外春运期间，滴滴顺风车安全小组、客服小组会提供7乘以24小时服务。此外，滴滴提供每人每座最高120万元的保障，覆盖车主、所有乘客以及车主的同行者，保障使用平台服务期间的全过程，其中，车主在去接乘客的路上、乘客上下车期间也在保障范围内。