不止于防霾 现在，我们把净化器放进滴滴专车

摘要：这些“看不见的杀手”对于我们好比“温水煮青蛙”。

ZD至顶网 1月11日 北京消息（文/周雅）：橙色污染预警就像是一个警钟，随时激起人们的危机意识：大家对于空气污染问题，除了抱怨、忧国忧民，更多人开始自觉的戴起了口罩、买植物、买空气净化器。现在，连车内空间的防护也被考虑到了。今天，滴滴专车联手亚都环保科技有限公司打造“无霾专车”。

空气污染好比“温水煮青蛙”

今年3月份国家发布《乘用车内空气质量评价指南》，现在，车内环境污染问题已经与排放标准问题放在一起被讨论了。国家室内环境与室内环保产品质量监督检验中心主任、中国轻工业联合会装饰材料室内环境质量监督检测中心主任宋广生现场表示，汽车虽然是封闭空间，但也不能完全阻隔PM2.5进入。

宋广生介绍，新车VOC、从室外进到车内的PM2.5、公用交通的生物系污染，是车内普遍的三个污染。所谓的新车VOC，就是“新车味”，其实就是油漆和胶水的气味，这里面有很多甲醛、苯、氨、硫或者细菌。更甚的是，越高档的车，甲醛含量越高，这是因为它的装饰物非常多且精致。

曾经，沃尔沃汽车把车内空气质量作为进入中国市场的敲门砖。中国室内装饰协会空气监测中心曾对200辆车进行检测，结果发现，若参照室内空气质量标准，近90%的汽车都存在车内空气甲醛或苯含量超标问题，而且大部分车辆甲醛超标都在五六倍以上。

所以，这些“看不见的杀手”对于我们好比“温水煮青蛙”。

继续打磨“软服务”

这些研究给滴滴提了个醒，应该去做些提高用户体验的事。“我们每天都在琢磨，怎么让乘客坐到车里的感受更好，所以我们会去关注一些大家可能都注意不到的细节。譬如汽车脚垫用什么颜色；车内什么样的香味是最合适的；司机接起电话，首先是说，‘您好，我是滴滴专车司机’，或是，‘您好，滴滴专车司机为您服务’等等。”滴滴专车总经理付强现场说，现在，“无霾”专车或许可以给专车服务再加一分。

滴滴专车总经理付强（左）、亚都环保总裁龙林

首批近3000台滴滴“无霾专车”先在北京上线。这相当于滴滴专车的一项免费体验服务，亚都的车载净化器放在驾驶员和副驾的车座中间，每一款产品上面都有一个显示器，显示PM2.5浓度数字和滤芯寿命，这就不用测指数了，全车的人都能看到数字。

北京亚都环保科技有限公司，前身为北京亚都空气污染治理技术有限公司，创立于1987年，是国内空气品质（IAQ）企业。亚都环保总裁龙林现场表示，亚都研究院的人的工作很枯燥，整天关在实验室里闷头研究污染物，看似做硬件，实际上更像是做污染物。

龙林自己也做了个实验，他关在车里狂抽烟，让PM2.5指数达到500，然后把自家车载净化器产品放进去，结果7分钟把500降到了30以下。龙林觉得滴滴的服务很人性化，双方的合作由此产生。

据悉，滴滴专车在安全、服务、效率等方面都有严格的标准。首先必须是6年以内年限，售价15万以上的车辆。司机驾龄3年以上，并经过严格的服务培训，滴滴还将使用监测体系监督司机服务水准。此外，专车上还提供纯净水、充电器、雨伞等物料包为乘客提供方便。

除了提升专车硬件服务标准之外，滴滴专车未来还希望继续打磨“软服务”，包括规范司机服务流程以及话术、让用户快速打到车的体验等。目前，滴滴对15分钟后的出行需求预测，准确率可超85%。