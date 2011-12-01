阿里云出征CES：来AWS大本营展现全球布局 

摘要：每年一月份的“赌城”拉斯维加斯可以用“people mountain people sea”来形容，CES国际消费电子展在这里，坐拥观众的脚步和目光。不过看似是全球科技圈的大party，实则参展商国际化的第一站，参展商老将追求屹立不倒，参展商新兵渴望后来居上。

ZD至顶网 1月8日 特别报道（文/周雅）：每年一月份的“赌城”拉斯维加斯可以用“people mountain people sea”来形容，CES国际消费电子展在这里，坐拥观众的脚步和目光。不过看似是全球科技圈的大party，实则参展商国际化的第一站，参展商老将追求屹立不倒，参展商新兵渴望后来居上。今年，中国品牌越来越多。

作为CES的香饽饽，拉斯维加斯当地最大的展馆Las Vegas Convention Center的中央馆，肩负着承载每年LVCC观展中最大人流量的工作，放眼望去，英特尔、高通、爱立信这些老面孔当中，阿里巴巴的身影既鲜艳又新鲜。

Alibaba Group阿里巴巴集团展台毗邻LG展台，全身标准的橙色涂装，一种“橙色预警”的风格显得独树一帜，整个区域选用了黑色面板做背景，再加上多个显示屏，看上去有一种未来科技感。

细看阿里整个展台分为Alihome （阿里家居）、Alicity（阿里城市）和Aliworld（阿里世界）三部分，展出了阿里巴巴互联网服务和生态系统的生态圈。

在这三部分当中，Aliworld包含了Alibaba Cloud（阿里云）和Alibaba.com两块——阿里云展示了系列云产品，包括阿里云云服务器、CDN（内容分发网络）服务及配备专用网络连接的高速通道；Alibaba.com则展示了如何通过数据应用为全球贸易卖家提供智能采购服务。Aliworld圆形环球的展台设计别样精致，似乎映射着阿里巴巴全球化之路。

阿里云加速全球布局

云技术正成为国际趋势，在国外有像亚马逊AWS、谷歌云等等占据了半壁江山的，自然也有像阿里云这样的“新血液”不断涌入。

“今年是阿里云第一次登陆CES，2016年Q3阿里云取得了同期增长130%的成绩。”到访阿里巴巴展台的人数还不少，现场穿着橙色工作服的工作人员热情向观众介绍展台情况。

尽管进入美国市场才1年多的时间，但阿里云这个新兵一点都没有稚嫩感。

阿里云成立的初衷是为阿里集团旗下各大商城提供IT运维支持，随着将近7年的业务发展，阿里云成为了卖家、第三方客户以及阿里旗下业务参与商的云计算和数据管理平台，目前在中国所处理的网站流量总额占40%以上。

“双11”全球买家能愉快的购物狂欢，功劳就在于阿里云，它有个超级计算引擎Apsara，专门为买家和卖家服务，在不可预知峰值的高峰流量期间，让阿里云在无事故的情况下促成了一项达到每秒17.5万订单的破纪录事件。

国际化是阿里云必然要走的路

为了给国际业务打地基，阿里云在全球13个地方建立了数据中心，包括中国大陆、香港、新加坡、日本、澳大利亚、中东、欧洲和美国（东部和西部海岸）等地。这些大数据背后，底下是阿里云在支撑业务。

据阿里巴巴美国工作人员现场介绍，阿里云在国外目前主要为两类人群提供服务，第一是想在中国提供服务的企业，第二是美国华人的初创企业，第三类是美国本土的中小型企业。也就是说，在这些企业中，国际云服务提供商是有市场的。

自2015年6月8日阿里推出“全球合作伙伴计划”(Marketplace Alliance Program)以来，阿里云的交际圈已经往全球扩展开，其搭伙人包括英特尔、新加坡电信公司Singtel、迪拜控股公司Meraas Holdings、法国网站托管和云服务提供商LINKBYNET、致力于ICT业务的韩国公司SK Holdings C&C、香港电信和信息技术公司电讯盈科（PCCW）以及香港燃气公司港华燃气(Towngas)等等。

2016年8月，阿里云宣布为其技术合作伙伴推出全球云市场（Global Marketplace）和AliLaunch项目。该项目为其技术合作伙伴铺平了道路，例如SAP，通过与阿里云合作来进一步扩大其云计算分布。

种种迹象不难看出，阿里云的一脚已经踏进了国际云服务市场。阿里云负责人现场表示，为了更好的帮助中国企业出海，阿里云已经与美国本土的中国企业组织建立了很好的关系，特别是硅谷地区。除了全球数据中心的加速部署，阿里云同时更加看重在生态方面，为中国企业出海，完成“基础设施”的全面建设。